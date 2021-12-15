В Мысхако прямо на берегу моря и рядом со скандальной "дачей мэра" будет возведена гостиница

На земельном участке прямо на берегу моря будет возведена гостиница, площадью 2000 кв.м. Площадь застройки - 1160 кв.м, благоустройства – 840,0 кв. м, твердых покрытий – 456,6 кв. м, озеленения – 383,4 кв. м.

Первое странное совпадение - владелицей участка, а соответственно и гостиницы, является некая гражданка Светлана Сторожук. Девичья фамилия жены мэра Новороссийска Игоря Дяченко - тоже Сторожук. Уточняем - найти в этих двух фактах никакой связи редакции не удалось.

Второе совпадение - данная гостиница граничит с тем самым участком, на котором по слухам строилась шикарная дача мэра. К слову, подтверждения и этого слуха нет. Просто такое интересное стечение обстоятельств...

Разрешение на отклонение от предельных параметров было выдано гражданке Сторожук после общественных слушаний и обосновывается оно так:

"В следствии того, что земельный участок расположен на территории с ограничениями, сокращающими площадь территории допустимого размещения зданий, строений, сооружений, проектом сокращены минимальные отступы от границ земельного участка с южной стороны до 1,5 метра, в соответствии с п. 1, ст. 40, градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. От 30.04.2021). Сокращение противопожарного разрыва между проектируемым зданием и зданием на смежном участке допустимо, на основании п. п. 4.11 СП 4.13130.2013, путем устройства противопожарной стены 1-го типа с южной стороны проектируемого здания в соответствии с требованиями СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты». Неблагоприятными характеристиками для застройки являются: перепад отметок поверхности земли участка составляет около 3-х метров; частичное расположение земельного участка в 20 метровой зоне береговой полосы Черного моря"

Но эта информация так и не отвечает на главный вопрос - что послужило такой веской причиной для нарушения ограничений и выхода за пределы участка? Быть может, еще одно совпадение?

На карте: 189 - участок под гостиницу, 266 - та самая дача, которую приписывали Игорю Дяченко.

От редакции Ленты: Возникает резонный вопрос к надзорным органам; если должностное лицо подписывает постановление в пользу своего родственника, не является это нарушением законодательства антикоррупционного(так называемый конфликт интересов)?

Об участке под номером 266 будет продолжение...