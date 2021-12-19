Время волшебства и добрых дел

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Всё чаще в ленте соцсетей мелькают ёлки, гирлянды, подарки. Даже взрослые начинают верить в чудеса.

Верить и, конечно, делать. Дед Мороз один не справится.

Часто под новый год возникает желание помочь, подарить приятные моменты тому, кто в этом нуждается. Способов это сделать множество.

Поделюсь одним, который недавно попался на глаза в соцсетях. Спасибо чудесному блогеру Елене @semenova_lena, рассказала о Добростоке. Для воплощения простой, но нужной идеи понадобилось чуточку доброты, веры в себя, не много желания и команда единомышленников. А все организационные вопросы взял на себя предприниматель и депутат городской Думы Андрей Кравченко. Вот и весь секрет. Это уже потом начали присоединяться волонтёры, которых уже более 30 человек, дарители и покупатели. Идея проста. Помогать! Вы можете безвозмездно принести вещи, которые оказались не нужны, в Добросток. Волонтёры их отсортируют. Что-то отправят в магазин для продажи. Что-то отдадут нуждающимся, конечно, безвозмездно. А что-то уйдёт на ветошь или в переработку. Можете прийти в магазин и приобрести нужную вам вещь. Плату за вещь вы опустите в ящик для сбора денег, сколько сможете. И ещё можно просто прийти и оказать финансовую помощь.

На сегодняшний день проект ежемесячно собирает десятки тысяч рублей, и все эти деньги уходят нуждающемся в поддержке людям. Волонтеры принимают и сортируют по 50-70 мешков одежды.

Платья и костюмы, пальто и куртки, детские вещи и даже свадебные наряды можно приобрести в Добростоке за символическую плату.

Все вырученные финансы за продажу вещей и сданную ветошь отправляются конкретному адресату, которому именно в этот момент необходима помощь и поддержка. А всё это курирует хрупкая девушка Алина из фонда "Радость Жизни", она всегда знает, кому именно сейчас нужна помощь и на что.

Это ли не волшебство? Вещи получают новую жизнь, вы сделали доброе дело и освободили пространство, а кто-то поверил в чудо.

Источник: https://ngnovoros.ru/posts/vremya-volshebstva-i-dobryh-del/453953