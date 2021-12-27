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Поручения депутата выполняются...
Для устранения последствий подтоплений Абинский электрометаллургический завод приобрел мотопомпы производительностью 1200 и 600 м.куб.в час. Они будут направляться в районы при чрезвычайных ситуациях. В резерве больше километра специальных шлангов.
В ходе рабочей поездки в Темрюкский район депутат Госдумы Иван Демченко осмотрел затопленные территории.
В поселке Октябрьском совместно с главой района Федором Бабенковым и главой Темрюка Максимом Ермолаевым встретились с жителями подтопленных домовладений.
По итогам встреч Иван Иванович дал соответствующие поручения.
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