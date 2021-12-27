Поручения депутата выполняются...

/Экстренная новость/

Для устранения последствий подтоплений Абинский электрометаллургический завод приобрел мотопомпы производительностью 1200 и 600 м.куб.в час. Они будут направляться в районы при чрезвычайных ситуациях. В резерве больше километра специальных шлангов.

В ходе рабочей поездки в Темрюкский район депутат Госдумы Иван Демченко осмотрел затопленные территории.

В поселке Октябрьском совместно с главой района Федором Бабенковым и главой Темрюка Максимом Ермолаевым встретились с жителями подтопленных домовладений.

По итогам встреч Иван Иванович дал соответствующие поручения.

#командаДемченко

#ГосДума

#депутатДемченко

#ИванДемченко

#DemchenkoTeam

#государственнаядума

#абинскийрайон #анапа #крымскийрайон #темрюкскийрайон

#славянскийрайон

#единаяроссия #краснодарскийкрай

#избирательныйкруг48