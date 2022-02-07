Анапчан приглашают к участию в конкурсе на лучший проект Сквера им. Гагарина

/Экстренная новость/

Новый сквер появится в районе улицы Промышленная. По задумке властей дизайн-проект должны предложить сами анапчане. Лучший проект выберут на конкурсной основе.

Организаторами творческого состязания выступили депутат Государственной Думы России Иван Демченко, Совет муниципального образования город-курорт Анапа, Анапское местное отделение партии "Единая Россия" и местное отделение Всероссийской общественной организации "Молодая Гвардия".

Разбить новый сквер планируется вблизи Индустриального техникума. Сейчас студенты учебного заведения ухаживают за территорией, косят траву, убирают мусор. Важное требование к содержанию конкурсных работ - они должны учитывать особенности расположения нового места отдыха.

8 (918) 119-95-99 - Александр Геннадиевич Асташев. Участвовать может любой желающий, предоставив только один проект. Заявки и материалы на конкурс принимаются до 1 апреля 2022 года на электронную почту Анапского местного отделения общественной организации "Молодая Гвардия" anapamger@mail.ru или по адресу: город-курорт Анапа, улица Крымская, 125 - штаб Анапского местного отделения партии "Единая Россия" (понедельник - вторник с 10:00 до 12:00). Контактный номер:- Александр Геннадиевич Асташев.

Для участия в конкурсе участник должен предоставить не менее двух изображений объекта с разных точек (компьютерная графика 2D или 3D-визуализация интерьера или эскиз, выполненный от руки). Приветствуется трехмерное изображение отдельных функциональных зон, растительных групп, элементов, не менее 3 рисунков формата А3 в цвете. В состав конкурсных материалов должна входить пояснительная записка, включающая наименование и концепцию проекта.

Для оценки работ создана создана конкурсная комиссия во главе с депутатом Государственной Думы России Иваном Демченко. На основе лучшей конкурсной работы будет создан рабочий дизайн-проект сквера.

Положение о конкурсе размещено на официальном сайте администрации города-курорта Анапа.

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