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В общественной приемной депутата Госдумы Ивана Демченко в Темрюке прошла дискуссия о реформе местного самоуправления
В беседе приняли участие председатель Совета депутатов района Светлана Чмулева, исполнительный секретарь местного отделения Партии «Единая Россия» Вадим Шнайдер и представители общественности.
Обсуждение развернулось по двум основным блокам нового законопроекта о местном самоуправлении в России, который уже прошел первое чтение в Госдуме РФ.
Говоря о формах выборов глав муниципалитетов, посчитали нужным остановиться на выборах кандидатов в рамках конкурсных процедур по представлению Губернатора.
Говоря о полномочиях муниципальных образований, приняли решение провести обсуждение этих позиций среди депутатов района и поселений. А предложения передать в профильный комитет Госдумы.
Участники поддержали инициативу депутата Госдумы Ивана Демченко провести во всех муниципальных образованиях избирательного округа большую разъяснительную работу среди населения.
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