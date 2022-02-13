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В Темрюкском районе продолжаются работы по ликвидации последствий паводка

Для этих целей  администрация города Темрюка приобрела перекачивающую станцию на 1000 кубометров в час.
В зоны, где вода достигла максимальной отметки направлена техника.
Сегодня интенсивные работы ведутся в поселке Семеноводческом.
Депутат Государственной Думы Иван Демченко держит решение вопроса по отводу воды на особом контроле.
- Темрюкскому району - особое внимание. Необходимо держать руку на пульсе в круглосуточном режиме, для  принятия верных оперативных решений, - прокомментировал Иван Демченко.
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Категория: Новости / Экстренная новость

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