Оформить сертификат по результатам теста на антитела можно только на Госуслугах

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В связи с сообщениями о проблемах с получением медицинских сертификатов в МФЦ и на региональных порталах, Минцифры дополнительно уточняет. В соответствии с приказом Минздрава 12.11.2021 №1053н, новый сервис по оформлению медицинских сертификатов по результатам теста на антитела к COVID-19 действует только на Госуслугах.

Данные о тестах поступают из информационного ресурса Роспотребнадзора.

В МФЦ и на региональных порталах услуг этот сервис недоступен.

Сертификат по результатам теста на антитела можно оформить только один раз и только при условии, что пользователь раньше не получал медицинский сертификат о перенесенном заболевании или пройденной вакцинации.

Сервис был запущен 21 февраля, за первые сутки такие сертификаты оформили более 60 тыс. пользователей Госуслуг.

Источник: пресс-служба Минцифры России