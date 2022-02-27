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В Новороссийске атака состоялась на сайт самого популярного СМИ города

Минцифры сталкивается с беспрецедентным масштабом кибератак.

"Наша газета Новороссийск" первой в городе-герое получила серьезные проблемы на официальном сайте. Редакция обратилась в Роскомнадзор и правоохранительные органы за защитой. По мнению технических специалистов атака произошла из-за границы. В связи с этим доступ на сайт закрыт.

26 февраля зафиксировано более 50 DDoS-атак мощностью более 1 Тбайт, а также ряд профессиональных целевых атак на портал Госуслуг. Все атаки успешно отражают специалисты центра безопасности.

Пользователи могут столкнуться с кратковременной недоступностью сервисов. При этом вся опубликованная информация и все персональные данные пользователей надежно защищены, к ним хакеры не могут получить доступ.

Службы безопасности и управления инфраструктурой работают круглосуточно, специалисты при необходимости запускают дополнительные механизмы защиты ресурсов.

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Категория: Новости / Экстренная новость

  1. Новороссиец 27.02.2022 00:58 Ответить
    В том и и дело что вся эта хохлятская пропаганда вылезает до сих пор на нашей газете Новороссийска. Только что заходил.
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В Новороссийске атака состоялась на сайт самого популярного СМИ города

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