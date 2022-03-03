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3 марта 2022 года в 12.00 (Мск) состоится Всероссийский Открытый урок «Защитники мира». Эфир будет посвящён освободительной миссии на Украине.

Открытый урок проведёт ведущая София Хоменко вместе с Денисом Полунчуковым, журналистом и телеведущим, членом Центрального штаба ОНФ.

А гостем эфира станет Пётр Ишков, эксперт в области военной истории, автор исторических публикаций и учебных пособий.

Во время Открытого урока подробно расскажут предысторию сегодняшних событий; поговорят о том, какую опасность представляет НАТО для нашей страны; объяснят, почему Россия встала на защиту мирного населения Донецкой и Луганской областей; и помогут зрителям разобраться, как отличить правду от лжи в огромном потоке информации, фотографий и видеороликов, которыми сегодня переполнен Интернет.

Эфир традиционно будет доступен на сайте трансляции.институтвоспитания.рф и в официальных сообществах Института воспитания РАО и Министерства просвещения РФ ВКонтакте.

Кроме того, для проведения такого Открытого урока в школьном классе эксперты Института воспитания РАО подготовили специальные материалы, каждый комплект которых включает в себя сценарии, презентации, видеоролики и инструкции к ведению урока в школе.

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Организатором выступает Институт воспитания РАО при поддержке Министерства просвещения России в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование».

Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО занимается научно-исследовательской деятельностью по изучению актуальных проблем воспитания и развития детей в современном обществе. Это ведущее научное учреждение, определяющее стратегические приоритеты развития воспитания в России. В числе проектов Института такие как: Всероссийский конкурс педагогических работников «Воспитать человека», Всероссийские проекты «Открытые уроки» и «Открытые родительские собрания», журнал для родителей «Семья и школа» и другие. Институт реализует и поддерживает программы в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование».