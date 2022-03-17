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Депутат Госдумы Иван Демченко: Семьи получат материальную поддержку своевременно...

Законопроект о выплате денежных средств принят Государственной Думой в первом чтении. Согласно установленному  механизму  выплаты на детей от 8 до 16 лет можно будет получить по принципу «одного окна». Средства получат семьи с более чем 5 миллионами детей.

Мера поддержки будет назначена по критерию нуждаемости и составит 50, 75 или 100% от прожиточного минимума на ребенка в регионе.

 ? Инициатива нашего Президента Владимира Путина своевременна. Для многих семей помощь государства необходима. Несмотря на временные трудности в приоритете, прежде всего, остается внимание самым незащищенным категориям россиян. В особой заботе государства нуждаются дети из малообеспеченных семей. Меры поддержки сегодня помогут родителям в приобретении необходимых товаров и получении услуг, - прокомментировал Иван Демченко.

#командаДемченко

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Категория: Новости / Экстренная новость

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