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Депутат Госдумы Иван Демченко поздравил работников сферы обслуживания и ЖКХ с профессиональным праздником

В своем обращении к сотрудникам жилищно-коммунального хозяйства Иван Иванович отметил важность бесперебойной работы всего сектора для  кубанцев. 

? Тепло и свет в наших домах, чистота на улицах, ухоженная зелень в парках и скверах - ваш труд, без которого не обойтись. Сфера бытового обслуживания объединила тысячи человек, работающих в гостиницах, парикмахерских, мастерских, студиях красоты. Ваши услуги востребованы и трудно представить  современную жизнь без комфорта, который вы обеспечиваете. Примите искренние поздравления с праздником! Успехов в труде, здоровья и благополучия вам и вашим близким!, - прокомментировал Иван Иванович.
#командаДемченко
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Категория: Новости / Экстренная новость

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