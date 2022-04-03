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Высокопоставленным украинским военным заочно предъявлены обвинения в геноциде русскоязычного населения на Донбассе

Следственный комитет России продолжает расследовать преступления, совершенные украинскими военными и националистами в отношении мирного населения Луганской и Донецкой народных республик.

 

На основе собранных доказательств заочно предъявлены обвинения фигурантам из числа высокопоставленных украинских военнослужащих, причастных к гибели гражданского населения Донбасса. Так, в дополнение к ранее предъявленному обвинению по ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны ), 22 лицам заочно предъявлены обвинения в геноциде гражданского русскоязычного населения (ст. 357 УК РФ).

Источник: https://sledcom.ru/news/item/1670050

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Категория: Новости / Экстренная новость

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Высокопоставленным украинским военным заочно предъявлены обвинения в геноциде русскоязычного населения на Донбассе

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