Высокопоставленным украинским военным заочно предъявлены обвинения в геноциде русскоязычного населения на Донбассе

/Экстренная новость/

Следственный комитет России продолжает расследовать преступления, совершенные украинскими военными и националистами в отношении мирного населения Луганской и Донецкой народных республик.

На основе собранных доказательств заочно предъявлены обвинения фигурантам из числа высокопоставленных украинских военнослужащих, причастных к гибели гражданского населения Донбасса. Так, в дополнение к ранее предъявленному обвинению по ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны ), 22 лицам заочно предъявлены обвинения в геноциде гражданского русскоязычного населения (ст. 357 УК РФ).

Источник: https://sledcom.ru/news/item/1670050