Новые реалии новой войны!

/Экстренная новость/

Если Россия ограничивает масштаб операции на Киевском и Черниговском направлениях, но при этом не прекращает огня и вообще не демонстрирует желания капитулировать, платить репарации и каяться до скончания времён, – то логично поискать смысл такого решения в плоскости военной целесообразности.

Скорее всего, этот смысл кроется в переброске мобильных подразделений на те участки фронта, где они могут создать решительное превосходство в силах над противником. Таким направлением сейчас может быть только удар в северный фланг и тыл донбасской группировки ВСУ. Именно срезание этого выступа позволит получить перевес в силах, сократить линию фронта и высвободить значительные силы для дальнейших операций.

Почему это выглядит наиболее вероятным? Дело в том, что принципы оперативно-тактического искусства и стратегии не меняются уже несколько веков. Как во времена Карла фон Клаузевица (XIX век), Георгия Жукова и Хайнца Гудериана, так и сейчас – самым верным способом одержать победу над противником остаётся концентрическое наступление по сходящимся направлениям. Для этого наступающий должен сосредоточить превосходящие силы на флангах окружаемой группировки и одновременно воспрепятствовать отходу её основных сил. Современное оружие, такое как вертолёты или оперативно-тактические ракетные комплексы, лишь расширили возможности войск по разгрому тылов противника и перехвату его коммуникаций, но не отменили базовых принципов военного искусства.

Такого же мнения придерживается первый министр государственной безопасности ДНР, доктор политических наук Андрей Пинчук.

Что мы ослабляем наступление на киевском и черниговском направлениях – всё верно, мы не можем там наступать, пока мы не уничтожим Восточный фронт. Это стратегическая задача, штабная, которая, само собой, подразумевается. Мы закрепились там и прошли дальше, в последние дни Украина только и занималась тем, что пыталась контрнаступление там организовать. Мы там не наступаем и не будем наступать, пока не уничтожим восточную, донбасскую группировку. Вот и всё. Всё остальное просто словесный мусор, – заявил Пинчук.

Перспективные котлы

Глядя на карту боевых действий, становится очевидно, что киевское направление в плане производства котлов абсолютно бесперспективно. Блокада украинской столицы мало что даёт, а штурм огромного города – лучший подарок врагу.

Напротив, пространства между Славянско-Краматорской агломерацией, Гуляйполем и Днепром наиболее перспективны, так как взятие под контроль этой территории позволяет захлопнуть крышку за донбасской группировкой ВСУ.

На момент начала операции в этом районе находилось чуть больше 59 тысяч украинских военных. Понятно, что часть этих сил была отброшена к Волновахе и потом заперта в Мариуполе; некоторые были уничтожены в ходе боев за Изюм. Немало вэсэушников наверняка успели оттянуться к Днепру. Но ликвидация даже десяти тысяч хорошо подготовленных и имеющих боевой опыт украинских военных станет существенным успехом нашей армии и позволит начать следующую операцию уже в значительно более удобном оперативном положении.

Что с того?

Наше общество помнит тяжёлую травму – хасавюртовское предательство нашей армии. Нашего святого воинства, на своих костях и жилах вытянувшего тяжелейшую войну против хорошо подготовленных, экипированных и мотивированных отморозков, – таких же, какими сейчас являются украинские националисты, каратели из СБУ и многие подразделения ВСУ. Любой намёк на повторение тех событий отзывается острой фантомной болью во всех слоях общества и вызывает ярость и презрение к потенциальным предателям.

Реакция на стамбульский инцидент 29 марта показала, что общество в России настроено на войну до победного конца. Политические манипуляции и пусть даже успешные попытки выдать военную необходимость за пример нашего миролюбия вызывают тревогу и отторжение. Ещё более губительны последствия таких игр на освобождаемых территориях, население которых должно чётко понимать, что Россия больше никуда не уйдёт и не оставит их на растерзание Украине.

Источник: @olgerd_semenow