В Белгородской, Воронежской и Курской областях, а также в Краснодарском крае и Крыму введен желтый уровень террористической угрозы — до 25 апреля!
Губернатор Белгородской области Гладков сообщил, что «бояться этого не надо», он нужен «для усиления работы спецслужб».
Что это значит?
«ЖЕЛТЫЙ» уровень позволяет консолидировать усилия власти, силовых структур и населения.
Бояться этого не надо, надо действовать слаженно. Есть определённые рекомендации, а именно:
1. Воздержаться по возможности от посещения мест массового пребывания людей.
2. При нахождении на улице, в общественном транспорте иметь при себе документы, удостоверяющие личность.
3. Обращать внимание на появление незнакомых людей и автомобилей на прилегающих к жилым домам территориях.
4. Обсудить с семьей план действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации: где вы встречаетесь, как действуете, как забираете пожилых родственников и т.д.
Данный режим вводится для усиления работы спецслужб, но и мы должны в этот момент им помогать и быть более бдительными, - пояснил руководитель региона.
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Источник: Телеграм
Категория: Новости / Экстренная новость