Алла Салаева: «Чтобы  дети росли и развивались в комфортных условиях надо создавать им условия»

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Комитет Госдумы РФ по туризму и развитию туристической инфраструктуры провел «круглый стол» на тему «Современное состояние и развитие детского туризма, отдыха и оздоровления в России».

В его работе приняли участие председатель Комитета ГД по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев, заместитель председателя Госдумы Кара-оол Шолбан, руководитель рабочей группы депутат Госдумы от фракции Единая Россия, член Комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алла Салаева, сенатор, член Комитета Совета Федерации по социальной политике Сергей Горняков, а также депутаты от профильных парламентских комитетов, представители министерств и ведомств, общественных организаций, эксперты.

Сангаджи Тарбаев рассказал, что «в Комитете по туризму создана рабочая группа по развитию детского туризма, отдыха и оздоровления, которая объединила всех, кто сегодня отвечает за развитие детского туризма.

- Это знаковое событие. Детским туризмом до сих пор занимались локально, параллельно со всеми остальными направлениями отрасли. Поэтому детский туризм в России характеризует фраза «у семи нянек дитя без глаза». Поэтому наша площадка Комитета должна стать тем самым объединяющим местом, где мы будем привлекать экспертное сообщество, выстраивать диалог с правительством, слушать и слышать регионы и ответственных за развитие детского туризма людей на местах для того, чтобы собрать проблематику и выработать решения, - заявил глава думского комитета.

В свою очередь руководитель рабочей группы Алла Салаева отметила, что на круглом столе подняли очень актуальную тему - тему детского отдыха. Она затрагивает все комитеты, которые связаны с поддержкой детей, созданием условий для того, «чтобы наши дети росли и развивались в комфортных условиях». По ее словам, необходимо четко разделить детский туризм и детский отдых. «Экскурсии, которые сегодня формируются для наших ребятишек школьного возраста, желательно, чтобы они синхронизировались с образовательным процессом. Например, когда дети изучают гражданскую войну, наверное, было бы неплохо их отвести в музей В.И. Чапаева. Когда в восьмом классе изучают неевклидовую геометрию было бы здорово, чтобы этот живой урок прошёл в музее Лобачевского. Говоря про патриотизм и любовь к Отечеству, мы можем рассуждать много на эту тему, но ведь самое главное закладывается в детстве, через путешествия и знакомства со своей страной и со своей историей, с легендарными личностями с историческими личностями. Через те места, которые запоминаются в сердце ребёнка. Следом за ним пойдут родители, а когда ребёнок вырастет он поведёт по этим местам своих детей», - отметила она. Ещё одна проблема, которую обозначила Алла Салаева реконструкция детских лагерей отдыха. По ее словам совместно с Советом Федерации готовятся интересные предложения и интересная программа по модернизации действующих лагерей. «Сегодня эта программа востребована и очень нужна муниципалитетам и регионам», - подчеркнула депутат.

По мнению участников круглого стола, наиболее острой проблемой последнего десятилетия является отсутствие в достаточном количестве оздоровительных детских лагерей, а также их ежегодное сокращение, что в свою очередь непосредственно ведет к уменьшению числа детей, отдохнувших в загородных детских оздоровительных, спортивных и туристических лагерях. Так, в 2019 году, по данным Федеральной службы государственной статистики, отдохнуло 4 331 тыс. детей, что составляет не более трети от учащихся. Численность детей, отдохнувших в стационарных, загородных оздоровительных организациях, составляет менее 1,5 млн. человек. При этом в ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», а также в Стратегии развития туризма в РФ на период до 2035 года такой вид туризма выделен в приоритетное направление, которое требует всесторонней государственной поддержки.

Участники обсуждения констатировали, что сегодня государством предпринимаются беспрецедентные меры поддержки, направленные на развитие детского туризма. Так, по поручению Президента Российской Федерации продлена на 2022 год программа детского кешбэка, которая позволит детям, в том числе из малообеспеченных и многодетных семей, поехать на отдых в детские оздоровительные организации. Также реализуется пилотная программа для школьников 5-9 классов, позволяющая детям безопасно и комфортно путешествовать в пределах родного региона, изучая его особенности и историю. Безусловно, все участники пришли к выводу, что данную программу нужно распространять и на другие субъекты Российской Федерации.

По результатам заседания Госдуме и Совету Федерации было рекомендовано ускорить разработку нового проекта федерального закона «О туризме и туристической деятельности», предусмотрев в нем разделение понятий «детский туризм» и «детский отдых» и гарантию обеспечения равного доступа к культурным, природным, промышленным, научным ресурсам государства. Законодателям также рекомендовано проработать вопрос разработки и принятия законопроекта «Об организации отдыха и оздоровления детей в Российской Федерации».