Депутаты от Кубани просят отменить экспортные пошлины на зерно

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В тексте обращения предлагается, в частности, зафиксировать средства на минеральные удобрения и средства защиты растений на период 2022 года на уровне цен на них по состоянию на 20 апреля 2022 года.

Депутаты Госдумы и сенаторы от Краснодарского края направили в правительство РФ предложение в условиях санкций поддержать аграриев, зафиксировав цены на минеральные удобрения и отменив экспортные пошлины на вывоз зерновых культур, а также введя мораторий на повышение цен на электроэнергию, газ и дизельное топливо.

Инициатором обращения в правительство РФ стал депутат от Краснодарского края Иван Демченко. В тексте обращения предлагается зафиксировать средства на минеральные удобрения и средства защиты растений на период 2022 года на уровне цен на них по состоянию на 20 апреля текущего года, рассмотреть возможность отмены или значительного снижения пошлин на экспорт зерновых культур и подсолнечного масла, обеспечить доступность подключения к электрическим и газовым сетям для переработки сельхозпродукции, ввести мораторий на повышение цен на электроэнергию, газ и дизельное топливо для сельхозпроизводителей и отменить 100% предоплату за потребляемую электроэнергию, отрегулировав цены по факту потребления.

Как сообщалось ранее, с 1 марта по 30 июня 2021 года в РФ была установлена вывозная пошлина на пшеницу в размере 50 евро за тонну. С 15 марта по 30 июня также установлены пошлины на кукурузу - 25 евро за тонну, на ячмень - 10 евро за тонну. При этом речь шла о поставках в пределах квоты, равной 17,5 млн тонн. Экспорт зерновых из РФ свыше квоты облагался пошлиной в 50% от таможенной стоимости продукции, но не менее чем 100 евро за тонну. В 2022 году нововведением станет выделение отдельной квоты на пшеницу.

Краснодарский край является одним из основных сельскохозяйственных регионов страны, в 2021 году собран рекордный урожай зерновых культур - 12,4 млн тонн, что на 1,28 млн тонн выше уровня 2019 года, когда был зафиксирован высокий урожай. Основной вид экспортируемой продукции - зерно.

Источник: ТАСС