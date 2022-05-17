Русфонд просит помощи для девочки из Анапы

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У Лизы грудопоясничный сколиоз 4-й степени, спасет операция, требуется металлоконструкция, которая не предоставляется за счет госбюджета. В семье 5 детей, сумма металлоконструкции для них совершенно неподъемная.

После операции, которую проведут за госсчет, после периода восстановления девочка сможет жить полной жизнью, забыв о своем недуге.

Лиза Бурашникова из Анапы. Ей 15 лет. Диагноз - грудопоясничный сколиоз 4-й степени. Лизу спасет операция и требуется металлоконструкция, стоимостью 951 695 рублей.

"Дочка родилась здоровой, нормально росла и развивалась. Была активной и любознательной, занималась музыкой и в театральной студии. Но когда ей было 13 лет, я заметила небольшое нарушение осанки. Лизе назначили курсы массажа, занятия лечебной физкультурой, плавание. Но остановить дальнейшее искривление позвоночника это не помогло, состояние дочки ухудшается, она быстро устает, жалуется на сильную боль в спине, искривление стало еще заметнее. Лиза начала замыкаться в себе, перестала ходить в театральную студию, почти не общается с одноклассниками, носит жесткий корсет и свободную одежду, чтобы скрыть перекос. Мы узнали, что в московском Центре травматологии и ортопедии детей с такими диагнозами оперируют по новой щадящей технологии, повезли дочку на консультацию. Врачи сказали, что сколиоз достиг 4-й степени, в этом случае поможет только операция. Ее готовы провести за счет госбюджета в московской клинике, но дорогую металлоконструкцию, которой хирурги укрепят позвоночник, мы должны оплатить сами. У нас пятеро детей, для нашей семьи сумма совершенно неподъемная. Помогите нам!" - рассказала Дарья Егорова, Анапа.

Заведующий отделением патологии позвоночника Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова Сергей Колесов (Москва) поделился: «У Лизы идиопатический грудной сколиоз 4-й степени, прогрессирующая форма. В последние два года сколиоз стремительно прогрессировал, состояние девочки ухудшилось. С течением времени будут нарастать деформация, болевой синдром, усилится сердечно-легочная недостаточность. Консервативное лечение в данном случае бесполезно, Лизе требуется операция – коррекция деформации и фиксация позвоночника специальной металлоконструкцией. После периода восстановления девочка сможет жить полной жизнью, забыв о своем недуге».

Как помочь Лизе?

—отсканировать QR код и оплатить в системе быстрых платежей (СБП)

— отправить пожертвование с карты «Альфа-Банка» (в открывшемся списке выберите Лиза Бурашникова);

— отправить пожертвование с карты «Сбербанка» через систему «Сбербанк Онлайн» (в назначении платежа укажите: организация лечения Лизы Бурашниковой);

— отправить пожертвование от юридического лица — на странице с реквизитами фонда в назначении платежа укажите: организация лечения Лизы Бурашниковой;

— отправить SMS на короткий номер 5542, указав сумму пожертвования цифрами;

— перечислить средства с помощью платежной системы Яндекс. Деньги, электронного кошелька WebMoney или PayPal (в выпадающем списке выберите Лиза Бурашникова);

— оплатив в отделении любого банка или Почты России, самостоятельно распечатав банковские реквизиты и квитанцию.

Источник: Русфонд