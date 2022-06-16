В Краснодарском крае услуга работает? Попробуйте...
По поручению Президента России на портале Госуслуг реализован онлайн-сервис вызова врача на дом. Воспользоваться им уже могут жители 58 регионов. До начала июля к сервису должны подключиться все субъекты РФ.
«Сервис разработан и внедрен на портале Госуслуг, чтобы сделать медицинскую помощь для жителей еще доступнее. Он позволяет в несколько кликов оформить вызов медработника на дом, при этом не нужно дозваниваться до поликлиник или ходить туда лично. Для пользователей достаточно авторизоваться на портале через свою учетную запись, заполнить данные, а подтверждение от поликлиники придет в личный кабинет. В настоящий момент в 58 регионах услуга уже работает, еще 21 субъект тестирует сервис, 5 регионов пока не приступили к тестированию», – отметил замглавы Минцифры России Олег Качанов.
Регионы, еще не подключившие сервис:
- Калининградская область
- Кировская область
- Новгородская область
- Республика Ингушетия
- Республика Калмыкия
Регионы, где сервис тестируется:
- Алтайский край
- Амурская область
- г. Санкт-Петербург
- г. Севастополь
- Забайкальский край
- Камчатский край
- Кемеровская область
- Красноярский край
- Курская область
- Липецкая область
- Псковская область
- Республика Мордовия
- Республика Татарстан
- Республика Хакасия
- Ростовская область
- Свердловская область
- Томская область
- Тульская область
- Хабаровский край
- Чеченская Республика
- Ярославская область
Онлайн-сервисом «Вызов врача на дом» с начала года воспользовались уже почти 300 тыс. человек.
Вызвать врача онлайн можно себе, ребенку или другому взрослому. Услуга бесплатна, для ее получения необходима только учетная запись ЕСИА и номер полиса ОМС.
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