Иван Охлобыстин: «СПАСИБО ТЕБЕ, УКРАИНА!» 

/Экстренная новость/

Спасибо тебе, Украина, за то, что ты научила нас заново быть русскими. За то, что расправила нам плечи. За то, что подарила нам новых героев и мучеников.

За то, что заставила уважать и порой, даже восхищаться нашим Президентом.

Ты была столь убедительна в последнем, что некоторые из нас теперь искренне считают культ личности просто необходимым, в столь необычных исторических обстоятельствах. Они, разумеется, в меньшинстве.

Но ты, родная, рядом, и каждый день геноцида русских на твоем востоке приумножает их ряды. Скоро мы все склоним голову перед Проводником Воли Божьей! А если Президент откажется от этой скорбной доли, мы выберем того, кто не откажется. Дело не в Президенте, дело в нашей единодушной потребности восхищаться подвигу лучшим из нас. Это смерть эгоизму и шаг навстречу к абсолютной победе. Тайное знание предков, канонизирующих своих князей. Твоя история „про древних укров — властелинов вселенной“ убедила нас в евангельской мудрости, что мудрость века сего — суть безумие. Поэтому и нам стесняться незачем.

Спасибо тебе Украина за наполнение наших искореженных ленью и пьянством душ Живой Верой Христовой!

Русский луганский пацан, за день до своей гибели на баррикадах Новороссии написал песню про своего ровесника — святого Евгения, казненного за отказ снять православный крест. В своей песне он сетует, что не может так же бросить свою жизнь к ногам Божьим. Бросил. И сейчас десятки тысячи русских ребят о том же сетуют. Ищут повода стать жертвой во Славу Божью! Подвигом, как молнией пронзить свою серую жизнь.

Спасибо тебе Украина, за то, что зарядила нас оптимизмом. Нам снова стало интересно жить. Мы же хищники? Ты так утверждаешь. Нам стало нравиться. В моде ультрас. Ребята охотно идут в военные училища и на службу контрактниками. Им невтерпеж навести порядок на всем континенте. Мы их сдерживать сможем недолго, да и делать будем это неохотно. Всё лучше, чем плыть унылым говном в европейском течении.

Спасибо тебе Украина, за то, что вернула нашей молодежи немного целомудрия. Настоящего, без принуждения. Твои героини в неглиже, спилившие Поклонный крест в Киеве, на твое же проклятие, привили нашей молодежи брезгливое отвращение к вульгарному. Ты сделала наших детей аристократичнее. У них будут крепкие семьи и много детей. Чистые люди — крепкие семьи — много детей. Это здорово! Это можно петь!

Спасибо тебе Украина, за то, что прочла нам заново „Ромео и Джульетту“ в сожженном Одесском Доме Профсоюзов. Мы поняли, что настоящая любовь — это когда терять нечего.

В жизни меньше размениваться будем. Фраза „полюбили на всю жизнь“ для нас утратила вкус анекдота. За многое спасибо Украина, но самая большая благодарность за честность, хоть тебе это и не свойственно. Мы поверили, наконец, что ты искренне ненавидишь и презираешь нас. И это навсегда. Разумеется, это ничего не меняет в нашем отношении к тебе. Случись большая беда, мы опять пойдем за тебя умирать миллионами. Просто мы действительно другие. А ты, сестренка — наше вечное смирение перед Богом. Рана незаживающая.

СЛАВА БОГУ ЗА ВСЁ!

Иван Охлобыстин - актер, режиссёр, писатель

Источник: ТГ - Россия сейчас