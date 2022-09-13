Володин поблагодарил депутатов за помощь гражданам

Спикер Думы напомнил, что "один из самых популярных депутатов от Белгородской области" Скоч за счет собственных средств закупил две тысячи машин для ветеранов.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании нижней палаты во вторник поблагодарил депутатов Андрея Скоча, Ивана Демченко, Леонида Симановского и Леонида Слуцкого за оказание помощи людям.

"Давайте мы, исходя из ситуации, скажем слова благодарности тем, кто крайне редко выступает за этой трибуной. Может быть, даже некоторые за нее и не выходили. Но у себя в округах, в регионах они популярны, потому что постоянно встречаются с людьми. И в этой непростой ситуации делают все для того, чтобы оказать помощь людям, чтобы было меньше проблем", - сказал Володин.

Спикер Думы напомнил, что "один из самых популярных депутатов от Белгородской области" Скоч за счет собственных средств закупил две тысячи машин для ветеранов. Депутат от Краснодарского края Демченко "такую же работу ведет у себя в избирательном округе", отметил Володин. "Тут выступал <...> Леонид Эдуардович [Cлуцкий]. Мало кто знает, но Леонид Эдуардович объехал все регионы выборные - от Ижевска до Сахалина, Краснодар, Саратов, Пенза", - перечислил спикер Думы