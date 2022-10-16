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Депутат Госдумы Иван Демченко: об эффективном управлении муниципалитетом говорят высокие показатели...

В ходе региональной недели депутат Госдумы Иван Демченко провел ряд встреч с главами муниципальных образований избирательного округа.

О планах развития Славянского района шёл разговор с главой МО Романом Синяговским. Роман Иванович доложил о том, что по результатам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Славянский район занимает 2 место среди 37-ми муниципальных районов края.

В промышленном секторе объем отгрузки составил 186 млрд. рублей. Это третий результат в крае после Краснодара и Северского района.

На значительный рост объемов промышленного производства оказал влияние инвестпроект, который реализует предприятие нефтепереработки  «Славянск ЭКО». На долю этой компании приходится более 90% всего оборота промышленной отрасли района.

Оборот розничной торговли крупных и средних предприятий составил 11 млрд. рублей. Это 6-ой результат в крае.

Экономическую базу укрепляют 7410 субъектов малого и среднего предпринимательства, численность которых за год выросла.

Не первый год район занимает 3-е место по уборке зерновых колосовых и зернобобовых культур по западной природно-климатической зоне Кубани.

В малых формах хозяйствования – а это 112 крестьянско-фермерских и 24 тысячи личных подсобных хозяйств - выращено 19 тысяч тонн овощей, произведено более пяти тысяч тонн мяса,   15 тысяч тонн молока.

«Важный стимул для развития АПК района – это меры государственной поддержки, которые приняты Госдумой и Правительством России. Такой возможностью пользуются ежегодно предприятия и малые формы хозяйствования», - поделился глава района.

Как отметил депутат Госдумы Иван Демченко, грамотная управленческая политика команды главы района дает свои результаты. Показатели эффективности - прямое доказательство правильности принимаемых решений.

В завершении встречи парламентарий поздравил Романа Синяговского с 50-летием, отметив личный вклад юбиляра в развитие муниципалитета. 

- Уверен, что Вы и Ваша команда будет и впредь работать на благо жителей Славянского района, во благо Кубани и России, - отметил в своем поздравлении Иван Иванович. 

#командаДемченко #ГосДума

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Категория: Новости / Экстренная новость

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