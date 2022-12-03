Теперь программа социальной газификации будет действовать в России без срока

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Соответствующее постановление подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Ею могут воспользоваться детские сады, школы, поликлиники, больницы, фельдшерско-акушерские пункты, отделения врачей общей практики и врачебные амбулатории, сообщает «Парламентская газета». Как отметил депутат Госдумы Иван Демченко, такой шаг в очередной раз доказывает, что забота о гражданах РФ у властей в приоритете.

Россия – это социальное государство, которое, прежде всего, делает все для комфортного проживания жителей. Вопрос газификации носит стратегический характер, потому здесь особенно важно проследить за обеспечением доступности голубого топлива, резюмировал парламентарий.