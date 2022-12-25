Социальный фонд России начнет предоставлять единое пособие на детей и беременным женщинам с 2023 года

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Новую выплату смогут получить женщины, вставшие на учет по беременности в ранние сроки, а также родители детей до 17лет. Единое пособие объединит ряд действующих сегодня мер социальной поддержки нуждающимся семьям.

Осуществлять выплату будет Социальный фонд России, который начнет работу с января 2023года.

Согласно утвержденным правилам, единое пособие будет назначаться семьям с доходами ниже регионального прожиточного минимума на человека: в Краснодарском крае средне душевой доход не должен превышать 13800 рубля. Чтобы выплату получали те, кто в нем нуждается, при оформлении применяется комплексная оценка доходов и имущества семьи.

От доходов зависит и размер пособия. Он составит 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на взрослого или ребенка – в зависимости от того, по какому основанию установлено пособие. В Краснодарском крае выплата на детей составит 6693 рублей (50%), 10039,5 рублей (75%), 13386 рублей (100%) в месяц.

Для беременных женщин соответствующая сумма на Кубани составит 7 521 рублей (50%), 11 281,5 рублей (75%) или 15 042 рублей (100%) в месяц. Сейчас будущие мамы получают 50% прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе проживания.

При введении единого пособия предусмотрен переходный период. Семьи вправе сохранить прежние выплаты до окончания периода их назначения или перейти на новое пособие. Родители детей до трех лет, рожденных до 2023 года, вправе получать выплаты по старым правилам до наступления трехлетнего возраста ребенка.

Благодаря введению единого пособия в России будет выстроена комплексная адресная поддержка семей с детьми с ранних сроков беременности и до достижения ребенком 17лет. Унифицированные правила сделают предоставление выплат более простым и понятным для семей, а переходный период позволит родителям плавно перейти с установленных сегодня пособий к новому единому.

Подать заявление на получение пособия можно будет уже в конце декабря на портале Госуслуг. С 9 января заявления родителей начнут принимать клиентские офисы Социального фонда России.