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Депутат Госдумы Иван Демченко: обращение в общественные приемные - один из способов решения проблем
Сегодня, 29 декабря в Анапское местное отделение Партии «Единая Россия» обратились граждане ЛНР и ДНР с просьбой о получении продуктовых наборов и школьно-письменных принадлежностей для ребёнка. Помощь оказана.
По вопросу трудоустройства обратилась женщина из Луганска. Совместно со службой занятости рассмотрели вакансии. После оформления необходимых документов, Елена сможет приступить к работе в Доме культуры села Бужор.
Депутат Госдумы Иван Демченко отметил важность оперативного решения проблем граждан во взаимодействии с ведомствами и профильными службами.
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