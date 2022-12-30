Депутат Госдумы Иван Демченко: обращение в общественные приемные - один из способов решения проблем 

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Сегодня, 29 декабря в Анапское местное отделение Партии «Единая Россия» обратились граждане ЛНР и ДНР с просьбой о получении продуктовых наборов и школьно-письменных принадлежностей для ребёнка. Помощь оказана.

По вопросу трудоустройства обратилась женщина из Луганска. Совместно со службой занятости рассмотрели вакансии. После оформления необходимых документов, Елена сможет приступить к работе в Доме культуры села Бужор.

Депутат Госдумы Иван Демченко отметил важность оперативного решения проблем граждан во взаимодействии с ведомствами и профильными службами.