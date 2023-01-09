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Депутат Госдумы Иван Демченко: за достижения в области инженерного дела будут выплачивать стипендии

Как сообщил депутат Госдумы Иван Демченко, учреждены стипендии имени С.П.Королева за достижения в области инженерного дела. С 1 сентября 2023 года за значительные достижения студентам и аспирантам будут ежегодно присуждать стипендии имени С.П.Королева. 

Предусмотрены ежемесячные выплаты:

10 стипендий студентам вузов по 15 тыс. рублей;

10 стипендий аспирантам по 20 тыс. рублей.

 

Кандидатов на получение стипендий будут выдвигать ученые советы образовательных организаций, а решение о стипендиатах будет принимать Минобрнауки по результатам конкурсного отбора. 

Как отметил Иван Иванович, такое поощрение за новейшие разработки и высокотехнологические исследования позволят не только поддержать молодых ученых, но и будут способствовать появлению новых наукоемких проектов.

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Категория: Новости / Экстренная новость

  1. рома 12.01.2023 21:21 Ответить
    Добрые люди,помогите,пожалуйста.У меня нет денег ни на что: ни на еду,ни на одежду,ни сходить постричься в парикмахерскую.
    Прошу каждого, кто это читает, переведите пожалуйста любую сумму.Я не мошенник и не обманываю.
    Я студент и попал в трудную жизненную ситуацию, когда у тебя ничего нет и тебе никто из близких тоже не может помочь.Заранее всем благодарен.
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