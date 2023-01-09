Депутат Госдумы Иван Демченко: за достижения в области инженерного дела будут выплачивать стипендии

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Как сообщил депутат Госдумы Иван Демченко, учреждены стипендии имени С.П.Королева за достижения в области инженерного дела. С 1 сентября 2023 года за значительные достижения студентам и аспирантам будут ежегодно присуждать стипендии имени С.П.Королева.

Предусмотрены ежемесячные выплаты:

10 стипендий студентам вузов по 15 тыс. рублей;

10 стипендий аспирантам по 20 тыс. рублей.

Кандидатов на получение стипендий будут выдвигать ученые советы образовательных организаций, а решение о стипендиатах будет принимать Минобрнауки по результатам конкурсного отбора.

Как отметил Иван Иванович, такое поощрение за новейшие разработки и высокотехнологические исследования позволят не только поддержать молодых ученых, но и будут способствовать появлению новых наукоемких проектов.