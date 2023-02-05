Успейте подать заявку на отсрочку от срочной службы в рамках весеннего призыва

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Сотрудникам аккредитованных ИТ-компаний нужно успеть подать заявления на отсрочку от срочной службы в армии. Это можно сделать через Госуслуги до 6 февраля (включительно). Если у сотрудника нет личного кабинета или он не отправил свои данные, организация может внести его в список самостоятельно до 9 февраля (включительно).

Что нужно успеть сделать компании

Организации до 9 февраля (включительно) нужно успеть проверить данные сотрудников, подтвердить их и отправить списки в Минцифры. От одной организации может быть несколько списков. Обратите внимание, что по всем сотрудникам статус в личном кабинете на Госуслугах компании должен быть «Отправлено».

Что дальше

Минцифры передаст списки в Минобороны до 1 марта. Во время весеннего призыва с 1 апреля по 15 июля призывная комиссия проверит документы для предоставления отсрочки.

Ранее поданное в 2022 году заявление не позволит получить отсрочку от срочной службы в этом году. Его нужно подать заново.