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Вчера, 12:24
/Экстренная новость/
Карикатура на Зеленского от наших партнеров "Россия сегодня"
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Комментариев: 1
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Категория:
Новости
/
Экстренная новость
рома
09.02.2023 15:29
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Добрые люди,помогите,пожалуйста.У меня нет денег ни на что: ни на еду,ни на одежду,ни сходить постричься в парикмахерскую.
Прошу каждого, кто это читает,переведите пожалуйста любую сумму.Я не мошенник и не обманываю.
Я студент и попал в трудную жизненную ситуацию,когда у тебя ничего нет и тебе никто из близких тоже не может помочь.Заранее всем благодарен.
Номер моей карты сбер:4274 3200 7891 2485 роман д
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