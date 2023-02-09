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Карикатура на Зеленского от наших партнеров "Россия сегодня"

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Категория: Новости / Экстренная новость

  1. рома 09.02.2023 15:29 Ответить
    Добрые люди,помогите,пожалуйста.У меня нет денег ни на что: ни на еду,ни на одежду,ни сходить постричься в парикмахерскую.
    Прошу каждого, кто это читает,переведите пожалуйста любую сумму.Я не мошенник и не обманываю.
    Я студент и попал в трудную жизненную ситуацию,когда у тебя ничего нет и тебе никто из близких тоже не может помочь.Заранее всем благодарен.
    Номер моей карты сбер:4274 3200 7891 2485 роман д
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Карикатура на Зеленского от наших партнеров "Россия сегодня"

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