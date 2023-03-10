Соблюдение норм современного русского литературного языка при использовании его как государственного теперь обязательно

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Президент Владимир Путин подписал соответствующие поправки в закон «О государственном языке Российской Федерации». По инициативе депутата Госдумы Ивана Демченко и газеты «Тамань» продолжилось обсуждение этой темы.

Жители Темрюкского района продолжают размышлять о том, как принятие поправок поможет сохранить родной русский язык.



Елена Трошина, директор школы № 1 города Темрюка:



Я категорически против необоснованной и массовой замены слов иностранными заимствованиями. Из-за засилья иностранных слов многие либо меньше говорят на родном языке, либо начинают совершать ошибки в речи.



Марина Бурилина,

учитель начальных классов школы № 14:



– К моему большому сожалению, в России больше нет той советской системы воспитания и образования детей и молодёжи, которая недавно вызывала восхищение во всём мире.

Сейчас же дети разучились общаться, читать книги, писать сочинения. Речь детей и подростков безграмотная и скудная, наполнена бессмысленными иностранными словами. Словарный запас ограничен.

Разве это не страшно для русского человека?



Анастасия Суворова,

юнкор газеты «Тамань», ученица 11 класса школы №1 Темрюка:



Как мне кажется, засорение русского языка иностранными словами происходит из-за ограниченного словарного запаса, низкой скорости мышления, влияния моды. Поэтому к русскому языку необходимо бережно относиться и не допускать его загрязнения.



Валерия Лысенок, выпускница

МБОУ СОШ №2 города Темрюка, студентка 2-го курса факультета романо-германских языков МГОУ:



– На мой взгляд, заимствованные слова из других языков всегда присутствовали и присутствуют в употреблении у русскоязычного населения. Считаю, что большая проблема в использовании иноязычных слов – молодёжный сленг, внедряющийся в ходе модных тенденций, а не написание английских, французских, испанских и прочих иностранных слов на вывесках и таблоидах.



Антон Метлинский,

житель посёлка Приморский:



– Иностранные вывески вошли в нашу жизнь ещё в 90-х, это стало модно. С тех пор многое изменилось, но моё мнение – раз мы живём в России, значит и язык наш русский.



Завершая разговор, депутат Госдумы Иван Демченко высказал слова благодарности за настоящую гражданскую позицию участников дискуссии и призвал всех включится во внедрение новых положений Закона о государственном языке на Кубани.

«Ведущая роль в этом принадлежит учительству. Через различные формы воспитательной работы нужно прививать любовь и уважение к родному языку.

И в первую очередь, предлагаю всем начать с себя , стараясь говорить грамотно, правильно.» - резюмировал Иван Иванович.