Депутат Госдумы Иван Демченко: на переднем рубеже сильные бойцы!

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Депутат Госдумы Иван Демченко выехал в зону проведения специальной военной операции в Запорожскую область. На месте дислокации подшефных депутату отрядов обсудил с бойцами ситуацию на переднем рубеже.

Иван Иванович побывал в населенных пунктах, попавших под обстрел, и расположении воинских частей.

Условия проживания и питание солдат, способы укрепления боевого духа и связь с родными - об этом депутат поговорил с теми, кто сейчас «за ленточкой» и лично проверил, как всё обстоит на месте.

На совещании с командованием Иван Иванович принял оперативные решения, касающиеся оснащения бойцов тяжелой техникой и оптическим оборудованием.

Все необходимое уже приобретено и подготовлено для отправки в зону проведения спецоперации. В ремонтном цехе бригада мастеров поддержала решение депутата и в кратчайшие сроки автомобили ГАЗ-66 и «буханки», оборудованы для перевозки раненных, усилены для перемещения по бездорожью и перекрашены. Автомеханики пожелали Победы нашим бойцам сделали все необходимое для удобства использования автомобилей в тяжелом пути. Также бойцам переданы квадрокоптеры и медикаменты.

- Живой диалог с бойцами здесь, на переднем рубеже, дал возможность принять решения оперативно. Мы продолжаем помогать ребятам идти к Победе: закупаем технику, оборудование, медикаменты. Уверен, вместе мы добьёмся достижения нашей общей цели - спасти русский мир, - отметил Иван Иванович по итогам поездки.

Видеоматериал вы можете увидеть по ссылке: https://youtu.be/BGtxeQXrf2E