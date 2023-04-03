Владлен Татарский погиб в Санкт-Петербурге! Шок!

/Экстренная новость/

Взрыв. Статуэтка. Девушка. 19 пострадавших. Кафе Пригожина. Встреча с военкором. Около 100 человек. Он ворвался в нашу жизнь ровно год назад через Телеграм.

Ежедневные «Вечерний Владлену» вместо «Вечернего Урганта». Искренне. Неся правду о войне. С твёрдой уверенностью в Победу. С огромным уважением к каждому человеку на войне.

Позволял свой анализ. Часто расходящийся с официальной версией.

Первый начал делать прогнозы. «Вот через неделю освободим Мариуполь…». Ошибался, признавал ошибки, и вновь ошибался со своим прогнозом.

Но нам нужна была эта ВЕРА в скорую победу, особенно весной прошлого года. И он нам давал, по простому, по-мужицки, с полным ощущение, что он говорит с тобой рядом, сидя на табуретке, на кухне за бутылочкой.

Что теперь? Война пришла в каждый город, в каждый населённый пункт, в каждый дом…

Пришла она крестами и флагами России на погосте. Пришла падающими БПЛА в Севастополе, Туапсе, Ейске, Московской и Тульской областях. Пришла обстрелами наших территорий в Белгородской и Курской областях.

Взрывами Дугиной и теперь Владлен!..

Вставай, страна огромная! Вставай, на смертный бой!

Пробуждайся гражданин! Пока мы ее не «просрали»!..

ШОК!!! Андрей Фонарев