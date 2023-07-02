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Позор Новороссийска

Городской пляж. 30 июня 2023 года(заметьте фото не из 90х). Самый разгар купального сезона. 

Центральный мол. На первом снимке последние из 5 в прошлом поручни.

Полное отсутствие кабинок для переодевания.

Просьбы от людей преклонного возраста установить и то и другое по возможности в этом купальном сезоне никто в администрации города-героя не слышит. 

Отдел курортов - есть или нет?

Куратор отрасли, заместитель главы Мацедонский, видимо, занят своими выборами. А пляж в его избирательный округ не входит.

Да и из окон пафосного кафе «Вижу море» городским чиновникам не видны слезы на глазах людей преклонного возраста.

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Категория: Новости / Экстренная новость

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