Позор Новороссийска

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Городской пляж. 30 июня 2023 года(заметьте фото не из 90х). Самый разгар купального сезона.

Центральный мол. На первом снимке последние из 5 в прошлом поручни.

Полное отсутствие кабинок для переодевания.

Просьбы от людей преклонного возраста установить и то и другое по возможности в этом купальном сезоне никто в администрации города-героя не слышит.

Отдел курортов - есть или нет?

Куратор отрасли, заместитель главы Мацедонский, видимо, занят своими выборами. А пляж в его избирательный округ не входит.

Да и из окон пафосного кафе «Вижу море» городским чиновникам не видны слезы на глазах людей преклонного возраста.