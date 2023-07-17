Иван Демченко: Прошу всех доверять только официальным источникам...

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Депутат Госдумы Иван Демченко сделал заявление по поводу ЧП на Крымском мосту.

«Сегодня ночью на Крымском мосту произошло чрезвычайное происшествие, очевидно, спровоцированное украинскими националистами.

Киевский режим очередной раз пытается подорвать мощь и уверенность России трусливыми диверсиями, направленными на разрушение логистической системы приграничных территорий. Смело скажу: этому никогда не бывать.



Хочу поблагодарить власти Краснодарского края и Республики Крым за оперативную реакцию на произошедшее. По поручению Вениамина Кондратьева в Темрюкском районе сформирован оперштаб, «Единая Россия» организовывает волонтерскую помощь тем, кто попал в пробку у Крымского моста. Коллеги из Крыма делают все возможное для охраны безопасности наших сограждан.



Прошу всех доверять только официальным источникам, которые распространяют проверенную информацию. Воздержитесь от поездок в Крым, но, в случае острой необходимости, воспользуйтесь объездным путем через новые регионы.»