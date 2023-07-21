Иван Демченко: Инициатива Президента России нашла положительный отклик у парламентариев

/Экстренная новость/

Депутат Госдумы Иван Демченко прокомментировал принятия Закона о трудовом воспитании:

«20 июля депутаты Государственной Думы приняли в третьем чтении законопроект о введении трудового воспитания школьников в образовательных учреждениях как обязательного.

Инициатива Президента России нашла положительный отклик у парламентариев, что является отличной новостью.

Как я раньше отмечал, современному молодому поколению необходимо системное трудового воспитания, которое помогает сформировать в ребятах уважительного отношение к труду и самой рабочей профессии.

Об этом с начала года мы вели активную дискуссию. И ваши предложения вошли в итоговый документ. Благодарю всех за участие в широком обсуждении.

Вместе с коллегами-депутатами будем и дальше создавать условия для возрождения системы воспитания подрастающего поколения России.»