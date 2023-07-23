Сегодня – День героев труда Кубани

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Депутат Госдумы Иван Демченко выступил с инициативой в адрес кавалеров золотой звезды:

"Высшая награда Краснодарского края была учреждена 23 июля 2002 года. За два десятилетия золотую звезду Героя получили десятки тружеников сельского хозяйства, ученых, управленцев, артистов, государственных деятелей.

Это и академик Иван Трубилин, министр обороны России Сергей Шойгу, народные артисты России Юрий Григорович и Виктор Захарченко, врач Владимир Порханов, поэт Иван Варавва и писатель Виктор Лихоносов. В судьбоносном для России 2014 году этой награды был удостоен и я.

В этот день хотелось бы напомнить о традиции кавалерских дней, существовавших в нашей стране до революции. Так называли общий праздник кавалеров той или иной высокой награды, как правило они отмечались в день памяти святого, во имя которого был создан орден или в день его учреждения.

У государственных наград новой России свои традиции пока не сложились, но это же живой органичный процесс.

Знаю, что многие Герои труда Кубани сегодня активно помогают фронту – участвуют в сборе гуманитарной помощи, амуниции, техники и вооружения для бойцов.

Возможно, стоит подумать о совместной акции отправки на передовую гуманитарного груза от удостоенных высшей награды Краснодарского края. Именно в наши, кубанские подразделения. Думаю, это морально поддержит ребят, покажет, что за их спинами вся пятимиллионная Кубань. Что думаете, коллеги?"