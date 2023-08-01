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Клиентская служба в г. Новороссийске Отделения Социального фонда России по Краснодарскому краю информирует, что в августе более 300 тысяч работающих пенсионеров Кубани получат увеличенную пенсию.

С августа пенсионерам, работавшим в 2022 году, произведен беззаявительный перерасчет страховых пенсий по результатам работы за прошлый год.

По данным ОСФР по Краснодарскому краю, свыше 300 тысяч пенсионеров получают страховые пенсии.

Напомним, что на перерасчет имеют право получатели страховых пенсий по старости и по инвалидности. Основанием являются уплаченные работодателем страховые взносы и начисленные индивидуальные пенсионные коэффициенты.

Сумма последних у всех разная, поэтому увеличение происходит в индивидуальном размере, но не более чем на денежный эквивалент трех пенсионных коэффициентов.