ОБРАЩЕНИЕ КОМАНДУЮЩЕГО ВДВ ГЕРОЯ РОССИИ ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИКА Т.Ю. ТЕПЛИНСКОГО К ЛИЧНОМУ СОСТАВУ ВОЙСК В ОЗНАМЕНОВАНИЕ 93-летия СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК РОССИИ

/Экстренная новость/

Товарищи офицеры, прапорщики, сержанты и солдаты, уважаемые ветераны!

Второй год мы встречаем годовщину образования ВДВ на фронтах специальной военной операции, освобождая русскую землю и украинцев от западной коричневой чумы, разъедающей славянское братство.

Новый украинский «вермахт» при поддержке Вашингтона, словно 80 лет назад прет на нас с немецкими танками, пытаясь выполнить задачу по превращению России в колонию. Не националисты они, а военные рабы коллективного Запада! Как когда-то авары и монголы выставляли на бой впереди себя отряды покоренных народов, так и киевский режим, отдав страну на содержание Вашингтона, сделал свои вооруженные силы передовым отрядом североатлантического альянса. Они уже нанесли фашистские кресты на броню и оделись в форму НАТО!

Воины-десантники! Поздравляя вас с профессиональным праздником, хочу сказать, что с каждым месяцем войны, какой Европа не знала со времен Победы наших предков над вермахтом, я все больше горжусь службой с вами! Горжусь принадлежностью к нашим войскам, раз за разом показывающим, почему нас считают армейской элитой! Уникальной боевой операцией сталдесант на Гостомель! Когда подразделения 45-й и 31-й бригад захватили и пять суток удерживали до подхода главных сил стратегически важный аэродром в глубоком тылу противника!

Воюя с командира взвода и пройдя все горячие точки минувших 30 лет, я думал, меня уже ничем не удивить на войне. Но мужество десантников, оборонявших со мной летом и осенью минувшего года Николаево-Криворожский плацдарм было поистине запредельным! Отражая натиск превосходящего противника, ВДВ сделали тогда невозможное! Отрезанные от основных сил Днепром, мы не только не позволили ему окружить нашу группировку, но и, похоронив более 30 тысяч наемников и военнослужащих ВСУ, без потерь вернулись на левый берег.

Ну а десантники единственной не воюющей за Днепром 106-й дивизии 9 сентября явили подвиг, не уступающий подвигу 6-й псковской роты. Когда противник прорвался на Харьковском направлении, сотню бойцов батальона подполковника Павла Кривова десантировали вертолетами практически в окружение! Чтобы они, став насмерть, дали возможность нашим соединениям и частям завершить ту самую осеннюю «перегруппировку» из Купянска и Изюма.

Высочайшее мужество и профессионализм проявили воины 76-й и 98-й дивизий в начале года под Кременной. Совершив 600-километровый марш, они с ходу вступили в бой, заняв оборону на не подготовленных позициях. Десантники из Пскова, Костромы и Иваново не только удержали фронт, но и потеснили тогда противника.

Лучших оценок заслуживают действия 106-й и 98-й дивизий, а также 11-й, 31-й и 83-й бригад по удержанию фронта у Бахмута, как во время боев за него, так и после.Ну а в текущие дни и часы героически бьются на Запорожском направлении 247 и 56 полки 7 дивизии!

Как Командующий горжусь тем, что 43 военнослужащих ВДВ за полтора года СВО стали Героями России, 30 тысяч награждены государственными наградами. Но больше всего тем, что более пяти тысяч получивших ранения десантников после лечения вернулись на фронт, а свыше трех с половиной тысяч наших раненых вообще отказались покинуть передовую. Вот такое оно – десантное братство! Спасибо вам за мужество и верность присяге, боевые друзья!

Сегодня напрашивается пример из истории. 2 августа – не только День образования ВДВ. В 1572 году в этот день произошло ключевое событие русской истории – в битве при Молодях земский воевода Михаил Воротынский и опричный – Дмитрий Хворостинин разгромили подошедшие к Москве втрое превосходящие русских силы Крымского ханства. Русь, противостоявшая одновременно Ливонии, Польше, Литве и Швеции, не могла тогда выставить против крымцев большее войско. И хан, который годом ранее сжег Москву, вел орду и турецких янычар уничтожить русское государство. Забыв все противоречия, земские и опричные силы насмерть встали тогда за Россию и одолели противника! Чтобы через 200 лет в Русь вошли и Польша с Варшавой, и турецкое Причерноморье, и шведские Финляндия и Прибалтика.

И как же символично, что через 358 лет, именно в день ратного подвига предков при Молодях, начали свою историю Воздушно-десантные войска великой России!

Сегодня, когда Запад шлет на Украину бесконечные эшелоны вооружения и боеприпасов, а киевский фюрер устилает поля сражений тысячами трупов обманутых и пригнанных на фронт украинцев, оглянемся в те исторические дни. Не беда, что мы снова противостоим орде темных сил, не беда, что их опять больше - предкам четыре с половиной века назад было точно не легче! Но они сплотились и победили! Вот и сегодня, все мы – и армия, и общество должны еще сильнее сплотиться вокруг Верховного главнокомандующего и обязательно победить!Другого пути в сложившихся обстоятельствах у России нет.

А поддержка обществом воюющей армии продолжает расти! И пусть на западе знают - эшелоны «Леопардов» и другого вооружения никогда не перевесят тысячи детских писем и тонны гуманитарки, посылаемые фронту!Огромное спасибо всем людям, организациям, главам регионов, помогающим фронту!

Как же порадовал нас Приморский губернатор Олег Николаевич Кожемяко, отправив на оборудование позиций «своей» 83-й бригаде три эшелона леса! А сколько раз бывал он сам на передовой! Понимаю, почему дальневосточники в нем души на чают!

Все полтора года СВО обеспечение 106-й дивизии тянет тульский губернатор Алексей Геннадьевич Дюмин, ни разу не отказавший нам ни в одной просьбе!

А как выручил нас недавно глава Крыма Сергей Валерьевич Аксенов, прислав лодки и квадрокоптеры при попытке противника закрепиться на Левобережье Днепра!

Особая благодарность Общероссийскому народному фронту, «Единой России» и фонду «Наша правда».

Говоря о боевом применении наших войск, не могу сегодня не сказать теплые слова в адрес генерал-полковника Владимира Анатольевича Шаманов, который 7 лет командовал нашими войсками. Как же вовремя он добился усиления ВДВ разведывательными и танковыми батальонами! Безусловно, это усиление стало возможным благодаря поддержке начальника Генерального штаба генерала армии Валерия Васильевича Герасимова. Ну а как иначе, если оба военачальника сполна походили в свое время с солдатами по Кавказским горам во время чеченских кампаний? Оба командовали легендарной 58-й армией, той самой, которая в июне приняла на себя главный удар наступающих ВСУ!

Хотел бы сказать и об огромной работе министра обороны Сергея Кожугетовича Шойгу, усилиями которого ВДВ получают все больше современной техники! Не преувеличу, сказав, что наш министр особое внимание уделяет развитию ВДВ. Еще до войны в составе 7-й и 76-й дивизий его решением прибавилось по полку. Уже в ходе операции мы развернули под Новороссийском артиллерийскую бригаду, батарея которой уже на фронте, а до конца года сформируем два парашютно-десантных полка и возродим прославленную 104 дивизию. Так что ВДВ России, станут еще сильнее!

От души поздравляю всех с 93-й годовщиной образования ВДВ!

Закончить же хочу словами благодарности родителям, женам и родным воюющих сегодня на фронте десантников. Особенно – потерявшим близких людей на этой беспощадной войне. Обещаю, мы за них обязательно отомстим. Потому что наше дело правое! И победа обязательно будет за нами!

С праздником Боевые друзья.