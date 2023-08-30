Диетолог назвала овощ, который особенно полезен людям после 45 лет

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Кабачки обладают многими полезными свойствами, отметила доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева. Она уточнила, как именно употребление этого овоща может повлиять на организм.

Сезон кабачков в разгаре, поэтому самое время активнее включать этот продукт в свой рацион, считает доктор медицинских наук, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королева.

"Кабачок – это продукт, который показан людям всех возрастов и не дает аллергической реакции. Он содержит достаточное количество калия, натрия, кальция, магния и других минеральных веществ. В нем есть антиоксиданты, витамины B и С, биофлавоноиды, которые поддерживают здоровье сосудистой стенки. Кабачок можно есть в сыром виде, как огурец, и это будет даже полезнее, а можно подвергнуть небольшой термической обработке", – сказала Маргарита Королева в интервью радио Sputnik.

Этот овощ содержит много полезной для организма клетчатки, продолжила она.

"Свежие молодые кабачки – конгломерат клетчатки, растительных волокон, которые полезны всем. Это лучшее "лакомство" для микрофлоры кишечника, благодаря которой улучшается работа иммунной системы, пищеварительной системы. Клетчатка также поддерживает систему естественной детоксикации организма и способствует выведению шлаков, токсинов", – добавила Маргарита Королева.

Кроме того, кабачок, по словам врача, может помочь в борьбе с отеками и возрастным ослаблением зрения.

"Очень полезны кабачки людям старше 45 лет, потому что в этом возрасте начинают превалировать процессы старения в организме, в том числе и органов зрения. В составе кабачка содержатся лютеин и зеаксантин, которые приостанавливают старение сетчатки и помогают замедлить возрастное снижение зрения. Людям, склонным к отечности, также показан кабачок, потому что он содержит много калия и способствует выведению из организма лишней жидкости", – заключила Маргарита Королева.

Источник: радио Sputnik