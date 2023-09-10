/Экстренная новость/
Такое прощать нельзя?!
Шепелеву хватило полтора года, чтобы выдавить из себя чувство стыда за родину и вернуться на государственное телевидение.
Россия-1. Новая программа про животных. О друзьях…
Как это? Почему молчим? Не может общество простить такое… или может?
Давайте громче и смелее заявлять своё мнение, господа/товарищи/друзья!
Иначе через полгода вновь: - Сбербанк будет представлять Милохин,
- на Первом вернётся Галкин/Ургант,
- начнут гастролировать чесом Меладзе/Макаревич/Хаматова/Собчак,
- во МХАТ вернётся Бузова…
СТОП! СТОП! Не хочу-у-у я туда обратно в ту страну!
А Вы?! Жду комментарии. Прошу репост.
Категория: Новости / Экстренная новость