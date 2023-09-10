Такое прощать нельзя?!

/Экстренная новость/

Шепелеву хватило полтора года, чтобы выдавить из себя чувство стыда за родину и вернуться на государственное телевидение.

Россия-1. Новая программа про животных. О друзьях…

Как это? Почему молчим? Не может общество простить такое… или может?

Давайте громче и смелее заявлять своё мнение, господа/товарищи/друзья!

Иначе через полгода вновь: - Сбербанк будет представлять Милохин,

- на Первом вернётся Галкин/Ургант,

- начнут гастролировать чесом Меладзе/Макаревич/Хаматова/Собчак,

- во МХАТ вернётся Бузова…

СТОП! СТОП! Не хочу-у-у я туда обратно в ту страну!

А Вы?! Жду комментарии. Прошу репост.