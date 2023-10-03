Жители Краснодарского края получают услуги Соцфонда в режиме «одного окна»

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Клиентская служба в г.Новороссийске Отделения Социального фонда России по Краснодарскому краю информирует:

С 1 января 2023 года, после объединения Пенсионного фонда и Фонда социального страхования, все услуги Соцфонда кубанцы получают в режиме «одного окна».

Объединение Пенсионного фонда и Фонда социального страхования позволило соблюсти принцип преемственности всех выплат, услуг и обязательств, которые раньше были в компетенции двух фондов. То есть, все услуги или сведения, которые предоставлялись ПФР и ФСС, после слияния структур оказываются в прежнем порядке.

Прием граждан Отделение СФР по Краснодарскому краю осуществляет только в единых офисах клиентского обслуживания.

Клиентская служба в г.Новороссийске Отделения Социального фонда России по Краснодарскому краю расположена по адресу: 353912, г. Новороссийск, ул. Тобольская, д. 5А. По адресу: 353912, г. Новороссийск, ул. Видова, д.178А, по которому располагается филиал бывшего Фонда социального страхования, прием граждан не осуществляет.

Теперь все меры социальной поддержки можно оформить по единому запросу. Также сохранились даты доставки пенсий и пособий.

В соответствии с единым стандартом Клиентская служба в г.Новороссийске Отделения Социального фонда России по Краснодарскому краю оснащена всем необходимым для обслуживания: зонами ожидания, приема, информирования, а также цифровой зоной с терминалом самообслуживания. Посетители могут воспользоваться им, пока ждут приема к специалисту, либо самостоятельно получить услугу, за которой обратились. Администратор зала при необходимости помогает в этом.

Большое количество услуг фонда предоставляются в экстерриториальном формате, то есть без привязки к месту жительства человека. Посетитель может комплексно оформить сразу все меры поддержки, на которые он имеет право в зависимости от жизненной ситуации, а не только выплаты, за которыми он обратился.

Для маломобильных граждан в Клиентской службе в г.Новороссийске Отделения Социального фонда России по Краснодарскому краю имеется доступная среда. Специалисты всегда готовы помочь человеку с ограниченными возможностями здоровья пройти к окну приема и другим функциональным зонам, а затем сопроводить его к выходу после завершения обслуживания.