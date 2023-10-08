Путин о самом главном!
Ключевые заявления Путина на пленарной сессии XX заседания дискуссионного клуба «Валдай».
- Перед нами стоит задача строительства нового мира.
- За 20 лет в мире произошли серьезные изменения, а когда происходит смена мирового устройства, время как будто сжимается.
- Россия способна внести огромный вклад в новое мироустройство, но нашу готовность некоторые поняли превратно - как покорность.
- Слышать Россию никто не собирался, самонадеянность Запада просто зашкаливала.
- Благосостояние Запада в значительной степени было достигнуто за счет ограбления всей планеты и бесконечной экспансии.
- Определенной части западных элит всегда нужен враг - мир загнан в противостояние "мы или они", это порочная культура XX века. Любой, кто ведет себя независимо, превращается для Запада в тех, кого надо устранить.
- Мы не устраивали госпереворот и не мы запугивали этническими чистками в нацистском духе.
- На постоянно нарастающее военно-политическое давление приходится отвечать.
- США навязывают свою экономическую линию Европе, законы пытаются подменить какими-то правилами, это "дурь какая-то" и "чушь".
- Понятие цивилизации для России - многогранное явление, ни одна из них не хуже и не лучше других, они равноправны.
- Россия всегда извлекала из истории уроки на будущее, укрепляя национальное единство и целостность.
- Человечество движется не к фрагментации и блоковому противостоянию, а наоборот - к синергии. Но свою цивилизацию никому нельзя предавать, это ведет к хаосу.
- На Западе забыли, что такое компромисс, хотят продавить свои интересы любой ценой.
- Многообразие мира должно быть фундаментом всеобщего развития, ничего навязывать нельзя.
- Нельзя обеспечить безопасность одних за счет других, гармония достижима - надо просто отбросить гордыню и не смотреть на других как на дикарей.
- Россия готова к конструктивному взаимодействию со всеми странами, но к жесткому противодействию тем, кто выступает за диктатуру.
- Европа может помогать Украине только за счет дальнейшего ухудшения состояния экономики и положения своих граждан.
- Россия в ходе спецоперации защищает свои традиции, культуру и своих людей.
- В России примерно в 2 раза возросли расходы на оборону и безопасность - сейчас около 6% ВВП.
- Все ранее заявленные планы развития страны, все соцобязательства в полной мере выполняются.
- Россия 15 лет предлагала Армении пойти на компромисс и вернуть Азербайджану 5 территорий Карабаха и 2 оставить за собой, но они отказались. Армения сама признала Карабах частью Азербайджана. Если Армения будет оставаться союзником России, Москва готова продолжать оказывать помощь армянам Карабаха.
- Сотрудничество России и Китая не строилось против кого-то, оно носит созидательный характер.
- Вес Индии, Бразилии и ЮАР в мире должен возрасти, их мнение нужно учитывать при формировании мировой политики.
- Ответ России на возможный ядерный удар по ее территории является абсолютно неприемлемым для любого агрессора, шансов на выживание у противника не останется. В российской военной доктрине есть две причины для возможного применения ядерного оружия: "удар в отношении нас, угроза существования России". Понижать порог применения в доктрине "не нужно, а зачем". Сегодня нет такой ситуации, чтобы что-то угрожало существованию российского государства. Ни одному человеку в здравом уме не придет в голову применить ядерное оружие в отношении России.
- Россия никогда не возражала и по поводу вступления Украины в ЕС, но против ее членства в НАТО.
- Результатов расследования "Северных потоков" нет и, скорее всего, не будет.
- В БРИКС нужно создавать не единую валюту, а систему финансовой логистики и взаимных расчетов в национальных валютах.
- Власти РФ видят проблему с ослаблением рубля, ЦБ и правительство принимают необходимые меры.
- Нам социальные выплаты не нужны, мы самодостаточное государство, мы отстаиваем свои права. Величие России заключается в суверенитете, а суверенитет - в технологиях, безопасности, финансах, в экономике в целом.
- Укрепление многополярного мира неизбежно.
Источник: ПУЛ @tgrussia
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