Путин о самом главном!

/Экстренная новость/

Ключевые заявления Путина на пленарной сессии XX заседания дискуссионного клуба «Валдай».

- Перед нами стоит задача строительства нового мира.

- За 20 лет в мире произошли серьезные изменения, а когда происходит смена мирового устройства, время как будто сжимается.

- Россия способна внести огромный вклад в новое мироустройство, но нашу готовность некоторые поняли превратно - как покорность.

- Слышать Россию никто не собирался, самонадеянность Запада просто зашкаливала.

- Благосостояние Запада в значительной степени было достигнуто за счет ограбления всей планеты и бесконечной экспансии.

- Определенной части западных элит всегда нужен враг - мир загнан в противостояние "мы или они", это порочная культура XX века. Любой, кто ведет себя независимо, превращается для Запада в тех, кого надо устранить.

- Мы не устраивали госпереворот и не мы запугивали этническими чистками в нацистском духе.

- На постоянно нарастающее военно-политическое давление приходится отвечать.

- США навязывают свою экономическую линию Европе, законы пытаются подменить какими-то правилами, это "дурь какая-то" и "чушь".

- Понятие цивилизации для России - многогранное явление, ни одна из них не хуже и не лучше других, они равноправны.

- Россия всегда извлекала из истории уроки на будущее, укрепляя национальное единство и целостность.

- Человечество движется не к фрагментации и блоковому противостоянию, а наоборот - к синергии. Но свою цивилизацию никому нельзя предавать, это ведет к хаосу.

- На Западе забыли, что такое компромисс, хотят продавить свои интересы любой ценой.

- Многообразие мира должно быть фундаментом всеобщего развития, ничего навязывать нельзя.

- Нельзя обеспечить безопасность одних за счет других, гармония достижима - надо просто отбросить гордыню и не смотреть на других как на дикарей.

- Россия готова к конструктивному взаимодействию со всеми странами, но к жесткому противодействию тем, кто выступает за диктатуру.

- Европа может помогать Украине только за счет дальнейшего ухудшения состояния экономики и положения своих граждан.

- Россия в ходе спецоперации защищает свои традиции, культуру и своих людей.

- В России примерно в 2 раза возросли расходы на оборону и безопасность - сейчас около 6% ВВП.

- Все ранее заявленные планы развития страны, все соцобязательства в полной мере выполняются.

- Россия 15 лет предлагала Армении пойти на компромисс и вернуть Азербайджану 5 территорий Карабаха и 2 оставить за собой, но они отказались. Армения сама признала Карабах частью Азербайджана. Если Армения будет оставаться союзником России, Москва готова продолжать оказывать помощь армянам Карабаха.

- Сотрудничество России и Китая не строилось против кого-то, оно носит созидательный характер.

- Вес Индии, Бразилии и ЮАР в мире должен возрасти, их мнение нужно учитывать при формировании мировой политики.

- Ответ России на возможный ядерный удар по ее территории является абсолютно неприемлемым для любого агрессора, шансов на выживание у противника не останется. В российской военной доктрине есть две причины для возможного применения ядерного оружия: "удар в отношении нас, угроза существования России". Понижать порог применения в доктрине "не нужно, а зачем". Сегодня нет такой ситуации, чтобы что-то угрожало существованию российского государства. Ни одному человеку в здравом уме не придет в голову применить ядерное оружие в отношении России.

- Россия никогда не возражала и по поводу вступления Украины в ЕС, но против ее членства в НАТО.

- Результатов расследования "Северных потоков" нет и, скорее всего, не будет.

- В БРИКС нужно создавать не единую валюту, а систему финансовой логистики и взаимных расчетов в национальных валютах.

- Власти РФ видят проблему с ослаблением рубля, ЦБ и правительство принимают необходимые меры.

- Нам социальные выплаты не нужны, мы самодостаточное государство, мы отстаиваем свои права. Величие России заключается в суверенитете, а суверенитет - в технологиях, безопасности, финансах, в экономике в целом.

- Укрепление многополярного мира неизбежно.

Источник: ПУЛ @tgrussia