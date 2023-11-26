20 млн рублей выделено на замену искусственного покрытия футбольного поля "Виктория" в Славянске-на-Кубани

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9 июня в Славянске-на-Кубани у депутата Госдумы Ивана Демченко состоялась встреча с ветераном спорта Сергеем Демченко, который вынес на обсуждение важный вопрос, касающийся футбольного поля "Виктория". Это поле, которое служит центром активной спортивной жизни района, находится в критическом состоянии из-за интенсивной эксплуатации.

На "Виктории" тренируются и соревнуются более чем 700 учащихся, а также проводятся соревнования разного уровня – от поселенческих до краевых, включая Первенство Краснодарского края по футболу и турниры на Кубок Губернатора среди детей. Это место, где молодые спортсмены совершенствуют свои навыки и мечтают достичь выдающихся результатов.

Однако, чтобы обеспечить спортсменам и жителям района комфортные условия для занятий спортом, необходимо провести ряд важных мероприятий. Кроме замены искусственного покрытия футбольного поля, необходимо также выполнить благоустройство прилегающей территории. Это включает в себя асфальтирование подъездных путей, строительство раздевалок, душевых и трибун, обустройство автостоянки и наружное освещение.

По инициативе депутата из краевого бюджета были выделены 20 миллионов рублей на замену искусственного покрытия футбольного поля "Виктория". Работы уже начались и будут выполнены до конца текущего года.

«За качеством и сроками выполнения ремонтных работ контроль осуществляет глава Славянского района Роман Синяговский лично. Сделаем все возможное, чтобы футбольное поле служило для развития спортивных талантов и здорового образа жизни наших жителей», - подчеркнул Демченко.