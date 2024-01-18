На Кубани с 1 февраля размер материнского капитала проиндексируют по уровню фактической инфляции на 7,4%

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С 1 февраля 2024 года материнский капитал будет проиндексирован по уровню фактической инфляции на 7,4% и составит почти 630,4 тысяч рублей на первого ребенка и 833 тысячи рублей – на второго ребенка.

Родителям, уже получившим выплату при рождении первого ребенка, при рождении второго ребенка положена доплата в размере 202,6 тысяч рублей.

С учетом этого с 1 февраля размер материнского капитала на первого ребенка увеличится на 43,4 тысячи рублей, а на второго ребенка – на 57,4 тысячи рублей. Наиболее популярным направлением расходования средств маткапитала в

2023 году на Кубани стало улучшение жилищных условий. Такой возможностью воспользовались свыше 29,8 тысяч кубанских семей.

Ежемесячная выплата на ребенка до трех лет – второе по популярности направление использования семьями средств маткапитала. Выплаты в Краснодарском крае получили 12,8 тысяч семей.

Третье по популярности направление – образование. В крае в 2023 году на эти цели средства материнского капитала направили более 11,9 тысяч родителей.

Напомним, что средства материнского капитала можно получить только по безналичному расчету. Любые схемы обналичивания этих средств являются незаконными. При этом владелец сертификата на материнский капитал, который соглашается принять участие в схемах обналичивания, идет на совершение противоправного акта и может быть признан соучастником преступления по факту нецелевого использования государственных средств.

Всего с начала действия программы сертификат на материнский капитал в Краснодарском крае получили 558 518 семей, из них в 2023 году – 42 271 семей.

Источник: Клиентская служба (на правах отдела) в г. Новороссийске Отделения Социального фонда России по Краснодарскому краю