Депутат Госдумы Иван Демченко и председатель ЗСК Юрий Бурлачко провели прием граждан в Анапе

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Екатерина Тихонова озвучила вопрос, волнующий многих жителей Супсеха – более 15 лет здесь нет Дома культуры. Село активно растёт, население увеличивается, а занятия с детьми проходят в приспособленных посещениях.

Юрий Бурлачко отметил, что сейчас в регионе колоссальные средства направляются на развитие сферы культуры и примером по строительству соцобъектов для многих других муниципалитетов является Анапа. Иван Демченко подчеркнул, что проблему знает, неоднократно общался с местными жителями и готов оказать поддержку в ее решении.

Виноградарь и винодел Евгений Дорохов попросил рассмотреть возможность внести изменения в Федеральный закон «О виноградарстве и виноделии» и наделить местные власти правом самостоятельно инициировать включение земельных участков в федеральный реестр виноградопригодных земель.

Юрий Бурлачко принял вопрос в работу. Прежде инициатива будет рассмотрена на рабочей группе с участием комитетов по развитию АПК и по вопросам имущественных и земельных отношений, а также с привлечением специалистов мэрии Анапы.

О мерах государственной поддержки для пищевых перерабатывающих производств говорила предприниматель Светлана Паутова. Семейное предприятие занимается сыроварением, продукция получала награды на аграрных выставках. Председатель ЗСК отметил, что в крае уже реализуется ряд таких мер. Заявительнице окажут всю необходимую консультационную помощь.

Иван Демченко после приема граждан провел рабочую встречу с помощниками , осуществляющими деятельность в Анапе, рассмотрел письменные обращения и вопросы из соцсетей.