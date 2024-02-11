Екатерина Шупенич-Трубникова - супруга военнослужащего, который находится на СВО, год назад освоила для себя новый вид деятельности - плетение маскировочных сетей

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Екатерина Александровна - организатор волонтерской группы «МАСКсети фронту», которая работает в доме культуры села Молдаванского Крымского района. Активистами сплетено уже 18 тысяч квадратных метров средств маскировки, из них 1800 - для танкового батальона.

Помощь волонтерам в их труде оказал депутат Госдумы Иван Демченко. Благотворительный фонд «Команда.ру» закупил материалы для этой группы волонтеров, а также для активистов Нижнебаканского и Пригородного сельских поселений, г. Крымска. Этого хватит для работы на несколько месяцев.

Благодарим всех, кто сегодня в команде Демченко вносит свой вклад в общее дело.