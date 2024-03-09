Депутат Госдумы Иван Демченко: Желаю всем, кто верит и ждет дома своих защитников Отечества: сыновей, мужей, отцов - дождаться их живыми и здоровыми

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Депутат Госдумы России Иван Демченко в рамках региональной недели на встречи с избирателями передал поздравления женщинам Кубани с Международным женским днем - 8 Марта.

"Дорогие наши женщины! Бабушки, матери, сестры, супруги, дочери и внучки!

8 марта – день, наполненный особым теплом, самыми искренними и нежными чувствами к каждой из нас. Пусть букеты цветов, которые каждая из вас заслуживает в этот день пробуждения весны, станут символом любви и заботы о вас.

Работая на равных вместе с мужчинами, вы востребованы в самых разных сферах – от здравоохранения и образования до сельского хозяйства и государственного управления – при этом сохраняете душевные силы, терпение и теплоту, чтобы оставаться хозяюшками домашнего очага. Ваш вклад в ежедневное создание семейного благополучия неоценим!

Несмотря на все перемены в обществе, высокую трудовую нагрузку, вы сохраняете свое исконное предназначение – быть заботливой матерью и супругой. Именно ваши улыбки, жизненная мудрость, внешняя и внутренняя красота вдохновляют мужчин оставаться сильными и решительными.

Желаю всем, кто верит и ждет дома своих защитников Отечества: сыновей, мужей, отцов - дождаться их живыми и здоровыми. И крепко обнять после долгой разлуки.

Дорогие женщины, желаю вам сохранения тепла домашнего очага, жизненной мудрости и благополучия в семьях. А любви, заботы, нежности и терпения в ваших сердцах хватит на многие годы вперед!

С праздником, наши любимые!

Депутат Государственной Думы РФ ФС Иван Демченко"