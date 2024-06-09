Обсуждение изменений в Налоговый кодекс прошло в Абинском районе – депутат Госдумы РФ Иван Демченко

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Как уже сообщалось, в регионах и муниципалитетах проходит широкое обсуждение законопроекта о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ и то, как они повлияют на жизнь миллионов россиян.

Одна из таких встреч прошла в Абинском районе с участием местных депутатов, руководителей предприятий и индивидуальных предпринимателей, представителей администрации и общественности.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат Государственной Думы Иван Демченко.

Введение прогрессивной шкалы налогообложения с постепенным увеличением ставки с 13% до 22% затрагивает только тех, чей годовой доход превышает 2,4 млн рублей. Учитывая средний уровень зарплаты в Абинском районе, изменения не затронут подавляющее большинство жителей.

Отдельно прописано, что они не будут распространяться на выплаты участникам специальной военной операции, подчеркнул депутат Демченко.

Участники рабочей встречи обратили внимание на положительную социальную функцию выравнивания доходов: семьям с двумя и более детьми и душевым доходом ниже полутора прожиточных минимумов предлагается налоговый вычет для снижения НДФЛ до 6%.

Дополнительные вычеты предусмотрены законопроектом и для тех, кто ответственно относится к своему здоровью – проходит ежегодную диспансеризацию и сдал нормативы ГТО.

По налогоплательщикам, работающим по УСН, в законопроекте предлагается ряд изменений: от увеличения порогов по доходам до 450 млн рублей и основным средствам до 200 млн.рублей с одновременным введением обязанности по уплате НДС для налогоплательщиков с доходами более 60 млн рублей до альтернативы перехода на общий режим налогообложения, пояснил Иван Иванович Демченко.

Собравшиеся отметили, что для расчета НДС придется вводить дополнительный штат бухгалтеров, что приведет к нагрузке на фонд оплаты труда и дополнительным расходам, что многих не радует.

По результатам обсуждения принято решение направить в Госдуму свои предложения для корректировки обсуждаемых изменений в Налоговый кодекс в части увеличения суммы доходов налогоплательщиков, работающих на УСН, с 60 до 120 млн рублей и в части установления норматива зачисления доходов в региональный и местный бюджеты от НДФЛ в размере 50% по месту регистрации налогоплательщика.