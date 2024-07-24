Клиентская служба (на правах отдела) в г. Новороссийске Отделения Социального фонда России по Краснодарскому краю информирует

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В 2024 году Отделение СФР по Краснодарскому краю выплатило пенсионные накопления единовременно 14,8 тысячам жителей Кубани. Пенсионные накопления можно получить единовременно или ежемесячно.

Напомним, что с 1 июля 2024 года начал действовать новый порядок выплаты пенсионных накоплений. Ранее форма выплаты определялась соотношением размера накоплений и суммой страховой пенсии по старости. Сейчас для расчета берется размер общероссийского прожиточного минимума для пенсионеров. В 2024 году – 13 290 рублей.

«Определить форму выплаты пенсионных накоплений стало значительно проще. Гражданину необходимо узнать размер пенсионных накоплений. Эту сумму нужно разделить на ожидаемый период выплаты. В 2024 году ожидаемый период выплаты составляет 264 месяца для женщин, достигших возраста 55 лет, и мужчин – 60 лет в текущем году. Если полученный размер накопительной пенсии оказался 10% или меньше прожиточного минимума общероссийского пенсионера, гражданин может получить накопления единовременно», – рассказала управляющий Отделения СФР по

Краснодарскому краю Татьяна Ткаченко. В остальных случаях будет назначена накопительная пенсия ежемесячно.

Например, у жительницы города Краснодара, достигшей в 2024 году возраста 55 лет, размер пенсионных накоплений – 285 000 рублей. 285 000 рублей/264 месяца = 1 079,54 рублей. 10% от прожиточного минимума пенсионера 1 329 рублей. Размер ежемесячной выплаты накопительной меньше 10% прожиточного минимума пенсионера. Гражданин может получить средства разовой суммой.

Напомним, пенсионные накопления формируются у женщин 1957 года рождения и моложе и у мужчин 1953 года рождения и моложе, а также у участников программы государственного софинансирования пенсионных накоплений и владельцев материнского капитала, которые направили его средства на свою накопительную пенсию.

Граждане могут узнать размер пенсионных накоплений, заказав выписку из индивидуального лицевого счета на госуслугах, обратившись в клиентскую службу Отделения СФР по Краснодарскому краю или в МФЦ. Здесь же можно подать заявление на получение средств пенсионных накоплений.

Если эти средства находятся в негосударственном пенсионном фонде (НПФ), за их получением необходимо обращаться в НПФ.