Внимание, детские пособия!

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На Кубани более 42 тысяч родителей получают пособие по уходу за ребенком до полутора лет Отделение Социального фонда России по Краснодарскому краю назначает ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Воспользоваться этим правом могут работающий или неработающий родитель, опекун, усыновитель или любой родственник, который ухаживает за ребёнком.

Если это несколько человек, то пособие будет получать кто-то один. Как правило, выплату получает мама, однако такую возможность имеют и другие взрослые члены семьи. При этом нужно иметь в виду, что пособие будет получать только тот, кто находится в отпуске по уходу за ребенком.

Родителям, работающим неполный рабочий день или в дистанционном формате, пособие сохраняется. С 1 января 2024 года оно продолжает выплачиваться и в случае, если они выходят на работу раньше, чем ребенку исполнится 1,5 года.

Для работающих родителей размер пособия на одного ребёнка составляет 40% от среднего заработка родителя за 2 предыдущих года. Если же в семье двое и более детей младше 1,5 лет, пособие выплачивается на каждого. При этом максимальный размер пособия на всех детей не может быть превышать 100% среднего заработка родителя, а минимальный - не меньше суммы двух размеров минимального пособия.

Неработающие получатели пособия, в том числе уволенные в период беременности или в период отпуска по уходу за ребенком женщины с 2024 года получают его в минимальном размере - 9 227 рублей 24 копейки. В том случае, если маму ребёнка уволили в период отпуска по беременности и родам или в период отпуска по уходу за ребенком, в связи с ликвидацией организации, то размер пособия в 2024 году составит 40% от среднего заработка, но не более 18 454 рубля 48 копейки.

Размер пособия для предпринимателей составляет 40% от федерального минимального размера оплаты труда (МРОТ), но не меньше минимального размера. В 2024 году — 9 227 рублей 24 копейки. Максимальный размер может быть до 49 123 рублей 12 копеек.

Источник: Клиентская служба (на правах отдела) в г. Новороссийске Отделения Социального фонда России по Краснодарскому краю