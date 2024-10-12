Утвержден мастер-план развития семейного курорта "Новая Анапа"

/Экстренная новость/

Мастер-план развития семейной туристической территории "Новая Анапа" обсудили в Правительстве РФ. Проект реализуется по поручению Президента России Владимира Владимировича Путина в рамках нового нацпроекта "Туризм и гостеприимство". Об этом сообщил депутат Государственной Думы Иван Демченко на встрече с избирателями в Абинском районе.

В прошлом году был проведен масштабный архитектурный конкурс по развитию территории "Новая Анапа", на который поступило более 60 заявок из 11 стран мира. Лучшие архитектурные решения, предложения победителя и финалистов конкурса легли в основу разработки нового облика солнечного курорта. Он включает парк аттракционов, бальнеологический и оздоровительный центр, тематический аквакомплекс, школы водных и ветровых видов спорта, выставочный центр и другую инфраструктуру. Особое внимание уделено строительству отелей и гостиниц, перечислил депутат.

Всего в рамках семейного курорта "Новая Анапа" разработаны 100 инвестиционных лотов, к которым уже проявил интерес бизнес. Сам курортный комплекс будет вводиться поэтапно в течение десяти лет.

«Это самый масштабный федеральный проект на территории нашего избирательного округа,» - подытожил Иван Иванович.