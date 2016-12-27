Ту-154 упал в Черное море из-за маневра на скорости 500 км/ч

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Самолет в момент трагедии пытался совершить маневр вправо и летел с сильно задранным носом.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, потерпевший катастрофу 25 декабря, упал в Черное море на скорости более 500 км/ч, в момент трагедии он пытался совершить маневр вправо и летел с сильно задранным носом. Об этом сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

"Катастрофа произошла, когда пилоты убирали механизацию (в выпущенном состоянии увеличивает подъемную силу крыла - прим. ТАСС). При этом по пока непонятным причинам самолет шел с большим углом тангажа. По всей видимости, произошло его сваливание с эшелона во время маневра вправо. В результате в конце разворота он столкнулся с поверхностью воды с левым креном на скорости около 510 км/ч", - рассказал собеседник агентства.

Как сообщил ТАСС другой источник, близкий к расследованию трагедии, "Ту-154 шел с чрезмерно большим углом атаки и его болтало из стороны в сторону".

Источники не исключают, что катастрофа могла случиться из-за сочетания нескольких причин одновременно, в их числе они назвали ошибочные действия экипажа и неполадку одного из двигателей.

Угол тангажа - это угол между продольной (от носа к хвосту) осью самолета и горизонтальной плоскостью. При большом положительном угле тангажа (задран нос) авиалайнер может выйти на критические показатели и потерять подъемную силу, произойдет так называемые сваливание с эшелона.

Источник: tass.ru